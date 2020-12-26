女星吳怡霈過去是體育主播，近年來成為藝人，還演出電視劇女主角，昨(25日)過聖誕節，她在IG分享自己全裸泡湯的照片，疑因露出半球尺度過大，讓網友驚訝不已，她隨即秒刪，改貼比較「良家婦女」的版本，還無奈說：「你們都不泡湯的喔？」

40歲吳怡霈當年從體育主播轉換跑道，先是成為《全民最大黨》固定班底，節目結束後又陸續參與《星光大道》、《大學生了沒》代班主持，去年她擔任《天之蕉子》女主角，今年則演出舞台劇《我們與惡的距離全民公投劇場版》，並參加《國際橋牌社2》接演「莊雅雯」新聞主播一角。

吳怡霈急刪第一版泡湯照片，改貼第二版看不到爆點的照片。（圖／翻攝自wuipei29 IG）

吳怡霈平時就常透過社群軟體跟粉絲互動分享近照，先前她難得分享自己穿著高衩連身泳衣的辣照，直說應該是今年第一次和最後一次穿泳衣，好身材全都露，除了S曲線和雙峰外，還有雪白美腿，三角地帶若隱若現，好友KID（林柏昇）也直呼：「春天要到囉！」

吳怡霈身材性感，五官甜美。（圖／翻攝自wuipei29 IG）

今年因為新冠肺炎疫情影響，往年都會去日本度假泡湯的吳怡霈，只能去花蓮泡溫泉度過寒冬，昨她曬出泡湯照片，疑因尺度太大她只好刪除改貼第二版，無奈說：「好的，看了好幾遍覺得喜歡的照片，結果一堆人在該該叫、說太過分，你們都不泡湯的喔？好吧。只好來個看不到湯本人的照片。」有網友說剛剛幸運看到第一版的，她笑說：「有存珍藏嗎」，另有人問第一版到底有什麼問題？她回：「大家覺得很不正常吧！所以只好刪掉重發」。

(中時新聞網)