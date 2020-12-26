新冠肺炎疫情的延燒讓國人更加注重手部的清潔與衛生，與此同時，相繼有民眾抱怨手部常會莫名地冒出奇癢無比的紅疹。臺北市立聯合醫院仁愛院區皮膚科醫師蔣承臻指出，這很有可能是刺激性接觸性皮膚炎的症狀。手部的刺激性接觸性皮膚炎過往好發在家庭主婦、清潔人員和醫護人員等身上，這和他們的工作得經常碰水、接觸清潔劑息息相關。

蔣承臻表示，近來皮膚科門診因「富貴手」而上門的病患激增，推敲和民眾落實勤洗手、洗手次數變多有關。如果使用的清潔劑又是較具刺激性的，則對手部的傷害會變本加厲，甚至產生乾裂脫皮的現象。針對此有人不禁疑惑，為何以前日常洗手不會遭致如此嚴重的結果呢？事實上，我們的皮膚是需要油質來作為保護的屏障。

疫情之前我們雙手或許只是用水清洗罷了，所以即使經過多次的清洗也無大礙，如今疫情肆虐，我們以清潔劑取代清水洗手，無形中皮膚的屏障遭到破壞，這使得清潔劑等刺激物更容易引發皮膚的不適，再加上台灣冬季氣候一

般較為乾燥，凡此種種因素更弱化我們皮膚的屏障。

市面上清潔劑百百種，到底要使用哪一種最適合我們自己呢？蔣承臻建議，民眾若懷疑自己有特定的接觸過敏原，可到皮膚科做貼膚測試。北市聯醫有28種常見過敏原可測試，幫民眾找出過敏原。此外，建議民眾使用標示為低致敏性的清潔劑來洗手，同時盡量以溫水取代冷、熱水，洗手後要確實擦乾雙手，再塗上護手霜。在生活中也盡量減少不必要的直接接觸，例如洗碗、拖地等時，請戴上橡膠手套，這正是保護雙手的撇步。

(中時新聞網)