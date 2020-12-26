蔡英文總統的表姊夫、前勞動部長林美珠夫婿吳明鴻將接任最高行政法院院長，總統府發言人張惇涵今表示，這是由司法院決定後循程序呈報，總統尊重司法院的決定。

張惇涵表示，司法院的相關人事任用，總統府尊重司法院的決定，必須資歷、經歷與專業兼顧。

他說，至於新任的最高行政法院院長人選，是由司法院決定後循程序呈報，總統尊重司法院的決定。

最高行政法院現任院長藍獻林即將年滿70歲，總統蔡英文25日依法准其退職，並特任最高行庭長吳明鴻接任，人事令定於今年12月31日生效。

司法院今也發聲明澄清，有關報導最高行政法院院長人事決定過程，與事實不符，特別澄清。因為最高行政法院藍獻林院長即將屆齡，司法院本於適才適所考量，經多方徵詢、斟酌後，向總統府薦送資深、專業、曾任法院院長、行政歷練完整的同院吳明鴻庭長為繼任院長，由總統任命，並無另薦送侯東昇、吳東都庭長二人供總統府圈選之情。

媒體未經查證，報導稱：「司法院表面上提出吳明鴻、侯東昇、吳東都等人選給總統府」等語，核與事實不符，特此澄清說明。

(中時 )