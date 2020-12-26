邁入第9屆的「國泰真殷雄棒球訓練營」這次前進高雄，市長陳其邁現身並受邀開球，談到大家關注的中職第6隊議題，他表示，「一定會把它做好，直轄市沒球隊......，6隊剛剛好，中職也會很支持。」

陳其邁今天現身澄清湖棒球場，穿上印有「Kaohsiung」字樣的球衣，並擔任開球貴賓，為訓練營開出好球。

高雄市長陳其邁（右）替訓練營開球。（毛琬婷攝）

談到外界關心的第6隊話題，陳其邁表示，目前是跟現任中職會長吳志揚約好29日見面，主要是談中職賽程，看是否在下半年會安排球賽在澄清湖打，至於第6隊則要等蔡其昌正式上任會長後再來詳談，「我們很熟啦！有大概講了一下模式。」

陳其邁說：「南部還是以製造業多，要找一些企業來組，一步一步來，大家也都一直在問進度如何，說要做就要把它做好，好好努力，直轄市沒球隊......，6隊也剛剛好，中職也會很支持。」

而高雄市府運動發展局長侯尊堯則補充說明，他表示，之前也有一直在做評估報告，「看看是不是比照日職廣島隊的模式，以高雄的產業型態，跟廣島的模式，他們有將近20年如何維持廣島隊，也給予我們很多啟發。高雄依循這個可行性，再去拜訪高雄企業，到底幾家企業願意，屆時就看市長的真功夫。」

陳偉殷（左）致贈簽名衣給高雄市長陳其邁。（毛琬婷攝）

(中時 )