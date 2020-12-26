內政部規劃明年7月起全面換發數位分證，明年1月先在新北市、澎湖縣及新竹市，但繼澎湖、新北因故暫緩試辦，新竹市政府昨也宣布，資安疑慮尚未釋疑前傾向暫緩試辦。外界關注數位身分證換發時程是否會順延，內政部長徐國勇今受訪不斷跳針表示，接下來會持續溝通，大家沒有疑慮再做。

內政部原本規畫明年1月先在新北市、澎湖縣及新竹市，試辦小規模換發數位身分證，引發地方反彈，認為資安疑慮尚未排除，雖然徐國勇21日找來行政院政務委員唐鳳合體直播背書，保證內政部不會去監控，資料也不會回傳，仍無法消除疑慮，行政院昨強調，數位身分證會在確保資安沒有問題與得到國人的信賴下才會全面推動。

徐國勇今受訪表示，數位身分證是行政院重大政策，內政部會根據行政院指示來處理；徐國勇提到，昨天有到中央印製廠看卡片印製過程，基本上都是相當縝密，而且唐鳳是資安專家，大家都可以信任，前幾天在直播時也有針對資安問題向外界解釋，後續會持續一步一步推動，等到大家沒資安疑慮後再來處理。

面對媒體追問，新竹市傾向暫緩試辦換發數位身分證，徐國勇不斷強調，會把相關工作做好，也會持續溝通，想辦法讓大家對數位身分證的安全放心；至於學者呼籲暫緩換發，徐國勇僅說，該提的、該做的相關工作會做好，未正面回覆。

(中時 )