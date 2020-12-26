大陸25日新增20例新冠肺炎病毒確診病例，其中本土病例有8例，出現在北京市和遼寧省。由於時間點迎來跨年與春節，在防疫形勢嚴峻下，令北京如臨大敵，北京市官方宣布將加強人員進出北京管控，從嚴審批聚集性活動。

新浪財經26日報導，12月25日0—24時，大陸31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例20例，其中境外輸入病例12例，本土病例8例，分別為遼寧省6例、北京市2例，當日無新增死亡和疑似病例。大陸至今累計確診病例86,933宗，累計死亡4,634人。

報導指出，北京25日新增的2例本地確診病例均住在順義區，其中一名為貨運店女性員工，另一名女性確診病例居住在順義區勝利街道義賓南區慧與（中國）有限公司員工。此前，北京已連日出現多起無症狀感染者。

另據新京報報導，26日上午，順義區勝利街道工作人員表示，義賓南區正在組織社區人員進行核酸檢測。此外，高麗營鎮張喜莊村25日已實行封閉管理，人員只進不出。

對於防疫形勢升溫，北京新冠肺炎疫情防控工作領導小組25日召開第93次會議，研究調度疫情防控工作。會議強調，要抓緊流調溯源，跑在病毒前頭。要加強社會面防控，確保防疫措施落實。對病例所在社區、大樓等實行封閉式管理，抓好校園疫情防控。加強人員進出北京管控，從嚴審批聚集性活動，減少人員流動等。

(工商 )