作為深圳當地網路科技巨頭的代表，騰訊又有新動作。深圳市2020年第三批新開工項目集中啟動活動25日在龍崗區舉行，納入本次集中啟動的專案共366個，總投資共約人民幣（下同）5,100.1億元。其中，騰訊投資的「互聯網+未來科技城」專案則達319億元，引起市場關注。

網易財經26日報導，「互聯網+未來科技城」專案位於深圳市寶安區西鄉街道，用地面積80.9萬平方公尺，開發規模200萬平方公尺，主要建設創新型產業用房、商業、生活配套設施、科技展覽館、資料及智慧控制中心等。專案建設成為騰訊全球總部，進一步擴大騰訊的全球影響力。專案總投資達到319億元。

報導稱，早在2016年深圳就有消息傳出，深圳市政府將在大鏟灣劃給騰訊一座「科技島」，打造一個「互聯網+產業科技園」。此外，根據大鏟灣的用地面積和就業、居住人口規劃來看，業內人士分析，這可能會是一個類似蘋果、谷歌的低密度總部基地。

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