英國智庫經濟和商業研究中心（CEBR）26日指出，由於新冠肺炎疫情使得中美兩國經濟復甦情況形成明顯反差，這將讓中國在2028年超越美國，成為全球最大的經濟體，這個時間比之前的預估提早5年。

路透報導，CEBR在年度報告中表示，一段時間以來，全球經濟最重要的主題就一直是美中之間的經濟和軟實力較勁，新冠病毒大流行及兩國相應的經濟影響，無疑使這場競爭形勢開始變得對中國有利。

CEBR指出，中國政府初期以嚴格封鎖措施「有效管控了疫情」，但西方世界的長期增長卻遭受打擊，這意謂著中國的相對經濟表現已經提升。

CEBR表示，中國2021至2025年的年均經濟增長率預估將達到5.7％，2026至2030年預料年均增長4.5％。美國經濟儘管可能在2021年出現疫情後的強勁反彈，但2022至2024年的年均增長率可能放緩至1.9％，之後進一步放緩至1.6％。

中國國家主席習近平11月初在中共五中全會上表示，中國經濟有希望保持長期平穩發展，「十四五規畫」（2021至2025年）末期便可達到高收入國家標準，到2035年實現經濟總量或人均收入翻倍。

(工商 )