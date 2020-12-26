當今社會工作繁忙或職場性質不易結識異性朋友，為了脫單，許多人都選擇「相親」尋找對象，但大陸卻發生一起奇葩相親案例，一對男女透過媒人介紹認識，2人認識一個月後就在男方的車內發生關係，豈料幾天後，媒人卻突然告知女子「你們八字不合」，立刻秒被甩，事後又在男子的車上找出用過的保險套，氣得向媒體投訴這是一場「相親騙局」。

據《小強熱線》報導，這起事件發生在大陸浙江杭州，29歲李姓女子當事人12月20日向媒體投訴，她2個月前透過相親，認識同樣在杭州的成姓男子，1個月後兩人相約見面。李女形容，成男矮胖，眼睛小，又是滿臉痘痘，對他第一印象不是特別好，媒人介紹後一個月，2人相約見面，她提議去看電影、逛街，成男不同意說：「我們在車裡聊一聊」，聊到後來就在車內發生關係。

李小姐車震後氣得對成男說：「正常聊天是可以的，可是我並不同意你對我做這種事，你這樣做是犯法的」。成男見李女當時情緒激動，趕緊安撫：「我會對妳負責，也願意去見妳家裡人」。

沒想到4天後，媒人卻對李女說：「你們八字不合，要不就算了」，李女聽後瞬間傻眼，於是找友人跟成男談判，後來還在對方車內發現用過的保險套，這才驚覺自己可能遇到「相親騙局」，被對方以相親為由騙身，不過成男否認表示，2人完全是兩廂情願才會發生關係。

(中時新聞網)