我國最機敏的軍方研究機構中山科學研究院飛彈所謝姓技師，今年2月起竟將單身宿舍改裝為水耕溫室，暗中當成毒品大麻農場，收成乾燥後進行販售，中科院接獲舉報後暗中調查，報請憲兵隊前往搜索，竟然發現謝員宿舍內儼如毒品加工廠，當場查獲活大麻13株，以及乾燥大麻菸草及搖頭丸等毒品，檢方偵結後依私運管制物、製造及持有第二級毒品，一共3罪起訴。

據了解，該名具有高學歷謝姓員工，平常住在中科院單身宿舍內，平常鮮少與同事往來，卻因為用電量異常的高，引起管理人員注意而暗中調查，經過長期觀察後，發現謝嫌行為神秘，宿舍24小時都亮著燈，而且不願讓管理人員進入宿舍訪查，因此懷疑他從事不法行徑。

日前，中科院獲報謝嫌疑似有販賣大麻毒品不法行徑，立刻向憲兵隊舉報，憲兵隊前天晚間前往謝員宿舍搜索，赫然發現謝元的房間內竟然有如溫室，竟然種植著大批大麻，還有恆溫及濕度控制。經過搜索，還在房間內搜出大量乾燥大麻菸草，以及搖頭丸等毒品。

憲兵隊幹員發現，從謝員房中搜出的菸草不但都已經分裝成小袋包裝，而且還有分裝搖頭丸(MDMA)、大麻種子等，懷疑謝員根本就是毒品上游，長期涉嫌販賣牟利。

檢方調查，謝嫌今年2月起在網路以每5顆300元價格，以郵寄方式購買大麻種子來台，並在宿舍內自行上網學習栽種技術，再到賣場或網購培養土、肥料、相關空氣、照光設備等。

謝員辯稱都是自己使用並無販售，憲兵隊查獲的安非他命、毒郵票等，是7月在中壢和1名年籍不詳男子，以3萬元全數購買來的。

檢方偵查後，認定謝嫌涉犯私運管制物品進口、製造大麻，持有第二級毒品罪嫌，一次以3項罪名起訴。

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(中時新聞網)