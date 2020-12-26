太平育賢好宅一期日前入住典禮，舉辦宅市集凝聚居民向心力。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）.

台中市政府「太平育賢好宅一期」建築設計減少環境衝擊，透過社區總體營造建立鄰里關係，體現台中「好宅」共好聚落理念，榮獲建築工程類「公共工程金質獎」優等殊榮；市府強調，這是台中社宅興建以來首度獲得金質獎，顯示市府重視社會住宅工程品質成果受肯定。

住宅處指出，公共工程界最高榮譽「公共工程金質獎」第20屆頒獎典禮於日前舉行，由行政院公共工程委員會主辦，評比公共工程工程品質、進度、品質耐久性與維護管理和環境保育及創新科技各項指標，透過評審委員至工地現場實地現勘，對機關及所有參與設計及施工團隊人員進行全面性檢視。

住宅處說，「太平育賢好宅一期」鄰近74號快速道路，生活機能完善，市府規劃建物2棟10至14層，可提供1、2、3房型合計300戶住宅單元；並配置優質軟硬體生活設施及開放式公園綠地，透過社區總體營造建立鄰里關係。其地面層設置日間照護中心、幼兒園等設施，落實市府「好宅」共好聚落理念。

市府表示，該好宅使用採光、通風設計，利用3D鋼網牆及擴張網阻絕熱源，藉此減輕結構自重並提升日常節能；施工期間市府也積極與建築事務所及施工廠商溝通協調，排除困難提升施工品質，在有限經費下妥善規劃，打造減少環境衝擊、提升環境安全及建立鄰里關係的「好宅」，發揮經費最大效能。

住宅處強調，「太平育賢好宅」一期新建工程獲得公共工程金質獎優等，是都發局自106年7月成立住宅處以來，首次獲得金質獎殊榮，也是對台中市積極推動「好宅」政策及重視社宅工程品質成果的肯定；未來市府仍將持續精進社會住宅品質，打造兼具建築美學、居住機能及共好理念的宜居城市。

(中時 )