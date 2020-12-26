近來民進黨政府因萊豬進口議題，引發外界反彈，換內閣傳聞不斷，加上牛肉麵之亂、統編風波等事件，時常成為外界抨擊對象。資深媒體人黃創夏則是撰文指出，蘇貞昌內閣成為箭靶的宿命難逃，民進黨「被挑剔的處境將越來越艱困！」

黃創夏在《NOWnews》名家論壇撰文提到，媒體政治時代的最可怕叫做「Image（形象）」，當公眾形象被定了調，煞費苦心也未必能翻轉；至於新媒體時代更可怕，叫「不由分說」，因為只要成為年輕人嘲諷和創意的來源，萬劫不復。

黃創夏也說，跨年之際，從「牛肉麵之亂」、「網攻事件」、到行政院的統編號碼「03722403」引起譏諷，累積起來就是一個警訊，也就是「蘇貞昌內閣成為箭靶的宿命難逃，民進黨被挑剔的處境將越來越艱困！」

另外，黃創夏直言，「當邁向2021和2022，少了『國瑜遮羞布』和『時中保護傘』，回歸內政，蘇貞昌內閣即將面臨完全執政、完全負責的『概括承受』，且必是放大鏡模式的挑剔。」

至於，立法院日前表決通過萊豬行政命令，行政院長蘇貞昌則是表示，跨過開放進口這步，一方面台灣可走向國際，一方面可為台灣創造很大的經貿實力跟機會。

(中時新聞網)