紐西蘭確診機師個案足跡報告遭外流，指揮官陳時中被問及，為何不公開活動史，他怒回「不用再問了，反正以指揮中心公布的為準。」台北市議員游淑慧接受《中時新聞網》專訪表示，陳時中不要在神壇上用傲慢的姿態，因為人民並不是凡夫俗子。

【政新鮮】陳時中憂恐慌隱匿足跡？！她譙「神瞧不起凡夫俗子」

陳時中好感度被認為是「跌落神壇」，游淑慧說道，「他本來就不該是個神，他只是官員而已」，政府一個政令，不管多荒誕，大家都該配合，今天你上了神壇，就不要辜負人民對你的信任。接著，游怒批：「百姓不是愚民，更不是凡夫俗子，不是民眾對你的要求變高了，而是你自己的所作所為，跟半年前簡直『判若兩人』」。

游淑慧指出，現在台灣講真話的人是種罪，做實在的事，把病例和足跡調查出來也是一種錯，到底誰才是對的呢？她怒譙陳時中，「難道我們要活在你們建築虛構的世界裡嗎？這口氣我真的嚥不下去」，對此游表示，民眾經歷這一年的作戰，大家是有防疫自主能力，政府不要什麼都隱瞞，萬一哪天出現了破口，這樣反而會造成人心惶惶。

台北市議員游淑慧。（圖/邱子軒攝）

此外，陳時中為何想隱瞞此事？游淑慧炮轟「事情發生到現在已經不是個案問題，我們想知道的是，衛福部還騙我們多少事，到底有哪些事情，是在你（陳時中）的過濾底下，然後外界不知情的。」游認為，政府不該假借害怕引起恐慌就不公布。她表示，台灣民眾的知識水平很高，也都願意配合政策。最後游淑慧坦言：「我們不願意再無知情況下，等到防疫出現漏洞時，這時候老百姓的淚該跟誰哭訴」。

（攝影剪輯/邱子軒）

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