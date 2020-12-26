蔡英文總統今出席「『生命橋樑助學計畫』職涯高飛教練工作坊成果分享會」致詞表示，政府從協助大學改善宿舍，到大規模興建社會住宅，都是要協助年輕朋友，未來不論是就業、創業，都可以有自信地走出屬於自己的一條路。

總統在聽取同學們分享參與「生命橋樑助學計畫」的心得後致詞表示，每次和熱心的扶輪社社友碰面，都覺得充滿「正能量」，加上今天又有年輕朋友在場，正面的氣氛又更加強烈。

對於扶輪社不只抱著服務的精神，而且還是有組織、有系統地集結社友的力量，穩健推動社會服務的工作，總統除表達肯定之意，並指出，像是今天的「生命橋樑助學計畫」，就是最好的例子。從3521地區發起後，短短6年內，就得到其他地區的迴響，在臺灣北中南各地共有7個地區，支持了超過1,200位學生，實在非常不簡單。

總統說，更用心的是，這項計畫不只提供一份獎學金，還提供了職涯發展課程，由各個贊助獎學金的扶輪社，指定社友當學生的「教練」和「導師」，分享社友們的專業跟經驗，幫助同學們可以做好未來的職涯規劃。

總統提到，這陣子，她固定會在自己的臉書上，分享推動政策背後的想法。其中有許多政策，都是為了臺灣的年輕世代。在都市裡，居住是不太容易的。所以從協助大學改善宿舍，到大規模興建社會住宅，都是要協助年輕朋友。

總統說，也從年輕朋友的回饋中知道，在就學、就業的支持上，政府還有努力的空間。所以今年開始，進一步放寬了緩繳學貸的門檻、次數和期限。希望給年輕朋友更多空間，減少基本的生活煩惱，這樣就可以把握大學到剛出社會這段期間，盡量去探索生涯發展的可能性。

總統期待，同學們有了扶輪社前輩的經驗、有了政府的支持以後，未來不論是要攻讀研究所，還是決定就業、創業，都可以有自信地走出屬於自己的一條路。過程中難免會遇到挑戰，也會有挫折，不過，就像扶輪精神告訴我們的，只要集結了眾人的力量，一切就會不一樣。

總統說，剛才2位同學的心得分享，展現了自信及對未來的期待；她也期許所有年輕朋友繼續保持對自己、對社會的信心，遇到困難時不要迴避，要想辦法跟大家一起度過，社會上有許多人等著也準備好了，要給大家最大的支持。

(中時 )