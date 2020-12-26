2015年蘇迪勒颱風侵襲，新北市三峽區安坑里鹿母潭溪岸土石崩塌，意外驚見24個焦炭窯洞，而這些窯洞是日治時期安坑里發展煤礦產業的遺址，為了保護遺址，也避免連日降雨造成溪流繼續掏空地基或土石崩落，農業局著手進行鹿母潭溪整治計畫，預計明年完工。安坑里長李秋維表示，護岸整治完工後，希望將焦炭窯遺址發展成地方小旅行，展示地方人文歷史。

農業局表示，鹿母潭溪因水量豐沛，溪水常沖刷岸邊基底，導致崩塌，而溪流又緊鄰北104鄉道線和多處民宅農地，便在今年開始針對鹿母潭溪上、中游處進行護岸掏空整治計畫，在溪流岸邊以砌石方式堆出石牆，防止溪水繼續掏空下方土石，以此保護焦炭窯遺址和周邊民眾安全，目前部分工程已整治完成，預計明年2月前完工。

李秋維表示，焦炭窯遺址位在鹿母潭溪上游左岸，窯洞以一層層石塊堆砌成拱型，日治時期的在地居民多以煤礦產業維生，在窯洞以高溫悶燒煤炭，乾餾出焦炭，最後再用鹿母潭溪的溪水將焦炭快速冷卻後運送到鶯歌、轉運到全台。

「曾做煤礦業的當地耆老所剩不多！」李秋維指出，一位名叫陳萬典的耆老本月過世，當初聽他講了許多關於安坑里的煤礦產業史，里內過去有600多人都從事煤礦業，如今只剩一位80多歲耆老尚存，因此他希望能將焦炭窯遺址發展成地方旅行景點，並將耆老所述記錄下來，之後會與相關局處商討製作步道、導覽牌，讓民眾了解安坑里的發展史。

(中時 )