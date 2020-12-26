陳偉殷日前確定與阪神虎簽下複數年合約，與挖掘自己的「伯樂」陳大豐同樣湊齊中日、阪神2隊球衣，對此陳偉殷說：「能跟他走一樣的路也是很榮幸的事，因為他對我來說也是個轉捩點。」

陳偉殷職業生涯起步於中日龍，後來轉往美職發展，今年9月獲得羅德青睞，暌違9年再返日職，季後他決定與阪神簽約，簽下一紙2年400萬美元的合約。

「主要都是交給經紀公司去接觸，一開始有跟我說羅德，後來阪神也有來聯繫，感覺到他們很積極，沒特別提到其他球隊。」陳偉殷認為，複數年合約對自己可能會比較有保障，「但不管是簽幾年，我就是盡力幫助球隊，面對每個打者心態都一樣，就是要抓出局數、解決他們。」

而阪神上一次奪下「日本一」時剛好就是陳偉殷出生的1985年，有如此的機緣也讓他十分期待明年球季，「我能夠去日本也是因為大豐賢拜的關係，能跟他走一樣的路也是很榮幸的事，因為我是因為他才去日本，也希望因為他的關係能夠拿到日本一，這是很期待的一件事情。」

陳偉殷繼續說：「因為大豐賢轉捩點，因為當初我完全沒有考量到日本的時候他出現，給我很多意見及支持，去到日本又有他在也讓我很放心，8年他也都很照顧我。」

接下來陳偉殷預計在一月初或中旬飛往大阪，先進行14天隔離後再前往沖繩與隊友會和，展開春訓，「蠻期待再回到日本的春訓，希望能保持健康、有完整春訓再接球季，一步一步來。」

(中時 )