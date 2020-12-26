身障者與家屬今天一起共同為愛而跑。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

台中市「共善緣－2020逢甲大學公益路跑」26日在中央公園起跑，邀請瑪利亞基金會76名服務對象與逢甲大學的師生、校友一起路跑，盼藉此協助身心障礙者融入社區，增加社會參與。社會局長彭懷真鼓勵身心障礙者和主要照顧者一同走入社區，豐富身心障礙者社會參與經驗落實社區融合。

社會局長彭懷真、逢甲大學校長李秉乾、瑪利亞基金會園長陳怡君及活動贊助單位Skechers董事長蕭瑞芬等，26日上午共同鳴笛啟動路跑儀式，現場超過1000位民眾為2021年健康新動力而跑。

彭懷真指出，這是中央公園啟用後第一場路跑，第一次邀請身心障礙者參與，主辦單位事前細心場勘，規劃較平緩的路線，供身心障礙者和瑪利亞基金會14名輪椅使用者慢跑，途中也設有無障礙廁所；身心障礙者和家屬一邊欣賞生態植栽美景，一邊體驗路跑趣味，擴大社會參與。

彭懷真說，身心障礙者權利公約是21世紀第一個人權公約，也是全世界身心障礙者最基本的權益保障，核心精神為「平等」、「尊重」與「社會參與」。感謝逢甲大學實踐USR大學社會責任，由李校長帶頭號召師生校友捐助15萬元，加上熱心企業Skechers捐助50萬元，贊助瑪利亞基金會與社會局合作的社區融合方案。

社會局強調，透過「共善緣－2020逢甲大學公益路跑」，鼓勵身心障礙者和主要照顧者一同走入社區，增進人際互動，減少照顧者壓力外，更能豐富身心障礙者的社會參與經驗，落實社區融合。

(中時 )