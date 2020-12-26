41歲亞洲舞王羅志祥（小豬）今年4月被舊愛周揚青證實9年情斷，又加碼爆出他愛玩多人運動，並跟工作人員、旗下藝人有染，並點名愷樂就是其中之一，最近又傳羅志祥助理私訊外流風波，雖經紀人已澄清是帳號被盜，但難減外界對羅志祥負面印象。今(26日)凌晨，羅志祥曬出黑白影片懺悔，透露2020年在不知不覺中，「活成了自己討厭的樣子」。

羅志祥先前認戀周揚青，兩人多次被傳好事近，今年初卻傳出分手，周揚青遭批評想毀了小豬，她澄清如果有這意圖不會只做到這步，「我會以這樣的方式是因為他行為品質敗壞，道德淪喪，並且絕無改過的可能，所以不願再讓其他女生受害！」

羅志祥發文。（圖／翻攝自showlo IG）

羅志祥後來受訪，不僅對感情處理錯誤道歉，也一口氣大動作解釋搶歐弟女友、宜蘭泳池趴、楊登魁葬禮未現身、孫德榮性騷疑雲、沾小模等5項爭議，未料後來又傳他助理私訊外洩，疑透露「主任」每周會和某網美做一次，又掀起熱議，羅志祥助理則報案解釋帳號被盜用，經紀人也發出聲明，表示網路上流傳的對話紀錄全屬不實，呼籲外界未經查證不要再轉傳截圖或散布不實謠言，免得誤觸刑法。

衰事滿天飛，今羅志祥頗有感觸寫下：「剩下不到一週了，2020經歷過悲傷挫折，難過失落，又或者是快樂喜悅，在年末倒數中都將成為過去了，這一年當中的每一天，都在經歷著很多不同的事情」，他稱：「開始發現有時候人會在不知不覺中，活成了自己討厭的樣子」，又指或許不需要逃避，應該真實面對自我。

文末，羅志祥問粉絲是否也能感同身受，「好好調適準備迎接明天的自己，對我自己，也對你說聲：加油，晚安」，最後打趣說要去打遊戲配炸雞，好友回：「永遠挺你」、「一起加油！一起」。

(中時新聞網)