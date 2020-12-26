歐陽靖懷孕期間回到台灣待產，生下小孩「新醬」之後，便和媽媽譚艾珍一家三口移居台南展開新生活，母兼父職照顧小孩的她，常收到網友私訊交流育兒經，不過近來卻被網友提醒「別稱讚孩子，否則會變得很難帶」，對此她也一句話做出回應。

歐陽靖表示常會對著新醬誇張：「你好乖、你好可愛」，不過卻有網友私訊指正此行為：「妳不可以稱讚寶寶，只要一稱讚，他就會變得難帶」，對此她坦言許多媽媽與長輩都有屬於自己的育嬰禁忌，古人的經驗也必須尊重，但她表示：「相信只要有緊張的家長，一定有緊張的寶寶，承受大人壓力的孩子即使『乖』，也是壓抑的」，更強調會稱讚兒子，是想讓他感受到很多的愛和祝福，因為這是身為母親的她唯一能做的。

近來，歐陽靖也幫新醬辦收涎派對，雖然兒子才四個月不會有什麼記憶，但是相信他一定會感受到此愉悅的氛圍，永遠記得這一天的快樂，並將大家的笑容與正能量將烙印在心中。

對此網友也對歐陽靖育嬰觀念大表贊同，紛紛回應：「稱讚寶寶，寶寶笑得多開心，難帶就難帶吧」、「我百無禁忌，乖就是乖，不乖就不乖，直接讓孩子知道媽媽真實情緒」、「讚美寶寶是一種正向能量，會讓寶寶感受到他很棒」。

(中時新聞網)