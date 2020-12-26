年關將近，日本返鄉出遊行程今天正式開跑。不過，今年受到疫情嚴峻影響，不少政治人物出面呼籲過一個「安靜的新年假期」，造成今天在陸空交通的返鄉出遊人潮都大幅減少。

日本2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情嚴峻，眼看新年即將到來，首相菅義偉昨天出面呼籲，「希望大家能過一個安靜的新年假期，儘可能不要參加聚會」，避免疫情持續擴散。

日本讀賣新聞報導，在疫情擴大之際，日本各界準備迎接新年，但許多民眾似乎配合政府不返鄉及不外出旅遊的籲請，往年攜家帶眷擠滿新幹線月台的景像已不復見，「安靜的新年假期」就此展開。

今天上午的東京車站新幹線月台上，人潮不多，攜家帶眷的民眾零零星星出現。一名在東京都工作的25歲女性上班族，為返回廣島縣老家，從幾個星期前就沒在外用餐，家裡吃的食材都用網路購買，她說，「新幹線會儘量選人少的座位，想回老家跟父母悠閒過年」。

住家東京都豐島區的47歲男性，今天到車站為要返回京都老家的妻子與小孩送行，他說，因為工作跟人接觸機會很多，所以今年只好自己一個人留在東京過年。

各家JR公司表示，新幹線對號座位的訂位數較往年大幅減少，但如果大幅減班可能會造成搭車人潮集中，所以並沒有減少行駛班次。

以上午10時的自由席搭車率來看，東北、山形、上越、北陸等新幹線，大約只有10%到30%；東海道新幹線前往博多站的60%是最高搭乘率。對比去年同時期的12月28日，搭乘率最高達到180%。

至於過去很受歡迎的長距離返鄉巴士，今年搭乘人數預料也會減少。

JR巴士關東公司表示，旗下所有車輛都使用會定期換氣的空調，並致力相關防疫措施，但東京發往京都、大阪及神戶的路線訂位狀況都不佳，因此，這個新年假期發車數量，預定會較往年減少5到6成。

在空中交通方面，產經新聞報導，各家航空公司公布的本月25日到2021年1月3日的國內線訂位狀況，較去年同期減少約45%；至於返回東京的訂位率，目前以1月3日最高。

日本放送協會（NHK）報導，從本月25日到2021年1 月3日、北海道起降航班訂位數來看，相較去年同期，日本航空（Japan Airlines）減少54.5%、全日空（All Nippon Airways）減少45.9%

(中央社)