一名與爸爸相依為命的女大生表示，爸爸總說此生不再娶，因為有她就夠了，結果某天她卻意外在爸爸房間發現一件超熟悉的綠色毛衣，讓她嚇得在房間東翻西找，最後竟在衣櫃中發現只穿著內衣的系主任，讓她當場傻眼，奇葩劇情也引起網友討論。

一名網友在Dcard上發文分享，她出身於單親家庭，只有爸爸一個人照顧她，而爸爸也一直說，此生將不會再娶，有她就夠了，她也就信了。結果去大學報到那天，爸爸與系主任相談甚歡，原以為是兩人年紀相仿，便不以為意，但後來她卻在爸爸房間內發現系主任的毛衣。

該網友表示，她對於那件毛衣的印象很深刻，因為當天系主任和助教有dress code，因此有特別注意到那件綠色毛衣，但沒想過會在爸爸房間的椅子上發現它，後來她大翻特翻爸爸的房間後，竟在衣櫃裡面看見只穿著內衣的系主任，對方便告訴她：「總成績加10分！」

貼文引起網友討論，「爸爸捨身取義，為女兒犧牲色相，讓女兒能如期畢業，父愛如山啊」、「什麼奇葩劇情」、「什麼加十分，直接保證畢業啊」、「有笑有推，感覺直接用講得更好笑」；但也因為劇情實在太扯，因此也有不少人質疑是創作文，「還蠻有梗的，可惜描述的太少，很明顯是創作文」、「創作文先噓」。

(中時新聞網)