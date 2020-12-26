立法院24日院會，處理美國萊豬進口行政命令及相關修正法案，展開「表決大戰」。國民黨原訂於23、24日在立法院外舉行大規模抗爭，後因台灣爆出新冠肺炎本土病例而取消，僅保留23日晚間的直播開講。國民黨屏東市民代表方華雄痛批，扮演在野黨就該豁出去，疫情嚴峻該辦的還是要想辦法辦，不該讓民進黨拿著防疫當「緊箍咒」；怕擔疫情責任又怕美國，連選票都顧不好，讓基層都覺得「很不乾脆」。

方華雄25日接受香港媒體《中評社》訪問表示，這場抗爭活動在基層眼中，是攸關食安的問題，國民黨身為在野黨、反對黨，所以無論如何都要設法克服，明年1月1日萊豬就要來了，人民隨時會有吃到萊豬的風險，只剩這幾天可以抗議了，明明全程戴口罩加實名制也能抗議，又沒規定不能抗議，「可能有人想多一事不如少一事吧？」他更稱，改為視訊不僅毫無氣勢也沒效果。

方華雄更指出，11月22日的「秋鬥」遊行，屏東號召了9輛遊覽車北上，他自己就負責1輛遊覽車，他認為這都是黨中央決策的問題，也許有各方面的考量，也可能就是不想擔防疫責任。方強調，24日立法院表決大戰，朝野都祭出「甲動」了，屏東是農業大縣影響最大，當然要據理力爭，上次秋鬥地方都有收到動員令，這次卻沒有明確指令，讓他非常困惑，且基層都已經準備好了，一聲令下就上去。

不僅如此，方華雄表示，台中市市長盧秀燕當面槓AIT，獲得民意的支持與聲量，其他藍營執政沒有一起串聯實在很可惜。方直言，國民黨已經輸到沒有了，不要再去考量得罪誰，選票最重要，現在連基層都覺得黨中央「很不乾脆」。此外，方坦言，民進黨厲害的地方就在扣上防疫帽子，讓在野黨很多政治活動都無法施展，但在中央流行疫情指揮中心的規範下，該嗆就嗆、該集結就集結、該抗爭就抗爭，不然要這個在野黨根本沒用。

(中時新聞網)