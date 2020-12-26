第9屆「國泰真殷雄棒球訓練營」重返高雄澄清湖棒球場，今年邀請11所大專乙組球員，接受由陳偉殷率領的教練團指導，陳偉殷說：「希望能讓更多喜歡棒球的人都可以參與棒球活動。」

今年訓練營除了陳偉殷外，還邀請班底王維中、曾仁和、王溢正、高志綱，鍾承祐也接受老同學陳偉殷的邀約加入，去年首次獲邀的旅美小將林家正再度執教，另外今年也多了位新血來報到，旅美小將宋文華要來跟學長們學習請益，期待能一起貢獻所學。

國泰真殷雄棒球訓練營自2012年開始，一路從北到南推廣基層棒球運動，對象也從甲組球員拓展到今年的大專乙組球員，邀請東華大學、金門大學等11支球隊參加，今年更重返最初的出發地高雄，實現環島棒球訓練營的計畫。

此外陳偉殷也透過國泰世華銀行公益信託希望基金捐贈給自己的母校高苑工商20萬元、橋頭國中15萬元，更安排兩校棒球隊的同學到場觀摩，就是希望透過和國泰金控的合作來回饋基層棒球，同時也期待未來再有機會回到高雄貢獻自身所學。

以往幾年陳偉殷都會邀請日職教練小田幸平前來一同擔任訓練營教練，但今年受到疫情關係沒辦法邀他，「小田教練原本也邀我過去他在日本的訓練營，他教的東西很多，又很能帶動學員及現場氣氛。現在小田教練去獨立聯盟當教練，也在神戶附近，有機會會常與他聯絡，希望明年疫情過後還能邀他再次重返訓練營。」

為期兩天的訓練課程十分豐富，包括室內、室外課程，也依照球員在打球時容易面臨到的問題，安排肌力重訓、營養學、運動傷害防護與科技棒球等課程。這群有豐富旅美、旅日以及國際賽經驗的教練團傾囊相授，帶給學員最精彩的課程內容。

(中時 )