【現場直播】稱萊豬過關「超感動」惹議 陳吉仲最新回應

立法院24日決戰萊豬進口議題，不顧在野黨反對，民進黨靠人數優勢，讓攸關萊豬進口的9道行政命令全部准予備查。豬肉的萊劑殘留新制，也將於明年1月1日起施行。對此，農委會主委陳吉仲竟傳出當晚在農委會內部群組發文表示，對於萊豬通關，內心充滿感激與感動。這也引爆網友的怒火。

萊豬政策通關，對於台灣豬農影響甚大，但陳吉仲身為農委會主委卻對其「樂觀其成」，完全不顧台灣豬農的擔憂；而今(26)日就有網友在論壇上發文挖出陳吉仲在7年前還在中興大學任教時的發言，時任中興大學應用經濟系特聘教授的陳吉仲當時表示，台灣養住產業產值高達750億元，如果開放瘦肉精美豬進口，後果很嚴重，「政府打死也要擋」。

反觀陳吉仲今日的發言，當年的陳教授與現在的陳主委完全背道而馳。該網友更指出，民進黨一直堅持的「2012年國際標準」，認為自己在12年就已經轉向，支持萊劑符合國際標準就可以進口；但陳吉仲發言的時間為2013年，根本就與民進黨的說法兜不攏！網友怒轟民進黨不要再繼續自圓其說了，乾脆點承認自己昨是今非、雙重標準吧！

該網友的文章引發討論，其他網友紛紛在底下回應「豬農之子，台灣之光」、「老爸養豬看到兒子這樣，可憐哪」、「官啊！快來看」、「看那，官耶」、「噁心」、「就算換到國際空間，也是犧牲農委會」、「氣氛不同啦，4%跟韓粉不要來亂了，DPP就是愛台灣」、「當年是陳教授現在是陳主委怎麼能比。舔舔舔舔舔舔」、「感激啊，哪次不感激，感激讓我當高官」。

(中時新聞網)