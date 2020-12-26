火勢來得又快又猛，經消防隊到場撲滅後，翁婦機車傷得僅剩骨架，路旁停放兩輛自小客也嚴重焚燬。（馮惠宜攝）

台中市65歲翁姓婦人，26日清晨近5時以機車載回收的物資，疑似因便當紙盒被機車排氣管引燃，不但自己機車起火燒毀，還波及路旁兩輛汽車，台中市消防局獲報到場滅火，但婦人機車和路旁停放兩輛自小客都幾已全毀，由於火勢來得又快又猛，翁婦驚惶未定，面臨可能上百萬元賠償，她稱，「慢慢還也得還清。」火災原因待台中市火調人員調查釐清。

翁婦凌晨4點多出門收回收物，載了一車滿滿物品準備到回收場變賣，未料經南區國光路卻聞到燒焦味，她將車子停在路兩台自小客間，沒想到火勢來得又快又猛，短短不到1分半鐘，機車就竄起火勢，約6、7分鐘，火勢已經燒得難以控制

消防局稱後抵現場，雖然很快就撲滅火勢，但機車已經燒得僅剩骨架，路旁停放日產汽車車後方嚴重焚燬，三菱汽車的車頭引擎處也幾乎全毀。

據悉翁婦近日以拾荒為業，清晨收了一捆捆的回收物，包括便當紙盒、空桶子、保特瓶、塑膠桶罐子，堆滿整車，準備到回收場變賣，但資源回收物還沒賣就引發火燒車，可能面臨至少上百萬元的賠償，她一度過度驚嚇而難以言語，警方也依損毀罪嫌偵辦中，而火災原因待台中市火調人員調查釐清。

(中時 )