台北市議員羅智強在臉書上爆料，指稱監察院發函給罷免桃園市議員王浩宇的「罷王總部」給予「關切」，蔡英文政府把台灣搞成「查水表共和國」、「順我者昌，逆我者查」。對此罷王總部26日證實確有此事，罷王發起人唐平榮在12月初收到監察院密件發函，內文則是關心有關罷王募資一事。

罷王總部發言人邱仁德指出，監察院發函表示是因為有民眾檢舉，才會關切有關罷王在募資平台上募款相關情事。他強調，發起罷免王浩宇完全是針對王個人言行舉止不適任市議員，與募資或是投票是兩碼子事，不要相提並論在一起，也希望王浩宇不要再帶風向模糊焦點，企圖塑造罷王的不正當性，手法太拙劣。

「我們不太想把監察院的行為解讀成打壓」，邱仁德也說，罷免活動在募資平台募款他們不是第一例，先前像是罷韓活動就有前例，但他認為，監察院職責是要監督公務人員，但罷免活動發起人唐平榮不屬於任何政黨，也沒有公職，而監察院的來函，也未註明是哪位監察委員負責此案只有發函人「林小姐」，逼近罷王投票日前夕，希望有心人士不要搞太多「小動作」。

王浩宇則是在個人臉書發文表示，外界一下說民進黨都不挺王浩宇，一下說陳菊查罷王總部，重點應該擺在罷免不能募款，明明是自己不守法在先，卻要扯東廠進來，把監察院說成打手，自己也傻眼，他也認為監察院無端遭牽扯真是「辛苦了」。

(中時 )