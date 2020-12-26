「新北哈客淡水館啟用典禮記者會」26日上午10時於淡水國小登場，圖為客家歌謠演唱（戴上容攝）

喜愛客家文化的鄉親看過來！新北市第2座哈客館26日於淡水國小啟用，新北市長侯友宜前往揭牌儀式表示，新北市現有64萬名客家人口，第2間哈客館是媒合淡水國小學校空間打造，可作為北海岸客家文化學習據點，未來將再打造2間哈客館，達成4年4座哈客館目標。

「新北哈客淡水館啟用典禮記者會」26日上午10時於淡水國小登場，侯友宜、立委洪孟楷、新北市議員鄭戴麗香、鄭宇恩、陳偉杰前往揭幕，會場設有擂茶、粢粑、VR體驗等各項客家文化攤位、淡水區客家協會、幼兒園、國中小等團體才藝表演及辦理義賣活動，所得全數捐贈淡水家扶中心作為公益。

侯友宜說，淡水好山好水，隨著新市鎮住宅、軌道建設開發，淡水人口逐年增加，造成淡水區超額國小逐漸增加，目前也有許多外國學校希望落腳淡水，未來淡水區規畫成立淡海科技園區，人口一定會增加更多，新北一定將周圍配套做好，提供足夠的學校供孩童就讀。

侯友宜表示，新北市現有64萬名客家人口，三峽區客家文化園區外，新北市去年於中和區設立首座哈客館，今天第2座今於淡水國小啟用，預計明年第3座將設於新莊區中港市民活動中心，2022年第4座則於新店區捷運七張站附近，除此之外，蘆洲區、五股區也有增設規畫，目前仍在接洽中。

客家事務局表示，淡水、三芝、石門等地早年是客籍人士渡海來台登岸處，因此擁有許多客裔聚落，據淡水社大統計，目前淡水地區客家鄉親超過2萬人，淡水區客家文化協會多年來也大力推廣客家文化，哈客淡水館的啟用，一定更能凝聚客家鄉親的向心力。

會場設有擂茶、粢粑、VR體驗等各項客家文化攤位（戴上容攝）

會場設有擂茶、粢粑、VR體驗等各項客家文化攤位淡水區客家協會、幼兒園、國中小等團體才藝表演及辦理義賣活動，所得全數捐贈淡水家扶中心作為公益。（戴上容攝）

新北市第2座哈客館26日於淡水國小啟用，新北市長侯友宜前往揭牌（戴上容攝）

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