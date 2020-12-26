秋詩篇篇！氣溫連日下降催紅東勢林場變葉植物，滿山楓葉紅黃綠交疊，景緻迷人。（王文吉攝）

氣溫連日下降，東勢林場宣變葉植物換裝秀登場，滿山楓葉紅黃綠交疊，將山林妝點得繽紛亮麗。為鼓勵國人走向戶外、悠遊森林，東勢林場於元旦連假期間推出「悠遊森林享樂趣」系列活動，上午10點入場可享早鳥票160元，元月壽星除免費入場，另享平日訂房7折優惠。

東勢林場變葉植物近日慢慢變色轉紅，滿山楓葉或黃或紅，還有油桐樹、落羽松、無患子等陸續換上彩色冬裝，相當漂亮。白雪木、芳香萬壽菊也接力盛開繽紛花朵，非常美麗。

東勢林場推出元旦連假的「悠遊森林享樂趣」系列活動，每日上午10點前入場，享早鳥優惠價160元。元月壽星憑身分證件即可免費入場，當月平日訂房享7折優惠，每人限量1間。

東勢林場表示，除了賞花、賞楓，元旦假期凡購票入場，即可參加「新年祈福敲平安鐘闖關遊戲」，通過3關考驗，即可現場抽大獎；此外，還有拍照上傳打卡、定時導覽解說、街頭藝人表演、原木杯墊DIY等，鼓勵國人走向戶外，漫步森林之中，享受芬多精洗禮。

(中時 )