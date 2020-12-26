美元匯率今年迄今已狂跌6.4%，為3年來最差的表現。專家認為，美元目前處於周期性熊市，還沒有到崩潰邊緣；另有分析師看衰美元儲備貨幣霸主地位將動搖，原因在於，美國的地緣政治力量正在減弱、債務負擔沉重，以及替代貨幣的出現。

國際貨幣基金（IMF）周四公布數據顯示，美元第三季的全球外匯儲備比重從第二季度的61.2%降至60.4%，已經連續兩季下滑。

外界質疑美元儲備貨幣霸權地位，Rosenberg Research首席經濟學家兼策略師David Rosenberg指出，美元確實有一天會失去其地位，但這種情況在有生之年發生機率極低；美元的主導地位是壓倒性的，即使在新冠疫情之後，也沒有顯示立即消失的跡象。他認為，美元目前處於周期性熊市，沒有到崩潰邊緣。

美元指數年初時在96.5左右，一度反彈至3月20日高點102.9，之後疫情爆發，美國祭出新冠紓困刺激方案，不斷加碼印鈔，加上聯準會（Fed）持續寬鬆，導致利差一直縮小，美元指數一路下探，12月17日跌破90大關、來到89.7，近期陷入盤整，至周六（26日）重返90.3價位。

瑞士信貸私人銀行大中華區副主席陶冬表示，隨著疫苗推出和經濟復甦展開，全球風險意識改善，2021年資金流出美元區，流向其他開發國家和新興市場的機會頗高，可能進一步壓低美元匯率。

他認為，美國的QE規模遠遠大過世界其他國家總和，一旦避險意識淡化，美元匯率受壓很正常，這個時間點已經來臨。然而市場上尚未看到一個可以與美元抗衡的替代貨幣，歐元、人民幣各有各的問題，缺少了升值貨幣，貶值貨幣也走不遠。

陶冬強調，美國也不能讓全球資金快速逃離美元區，其財政貿易雙赤字需要外資支撐，所以明（2021）年美元匯率不能貶值太快，傾向於緩跌。

(中時新聞網)