外來種「琵琶鼠魚」強勢入侵，議員李建昌邀請台灣原生魚類保育協會準備魚網在碧湖公園大陂湖布下陷阱，希望藉由撈捕外來種的行動，減輕生態浩劫的腳步。（吳康瑋攝）

北市內湖碧湖公園大陂湖，遭外來種「琵琶鼠魚」入侵肆虐，生態專家張嘉宏陳情指稱，琵琶鼠魚嘴巴像吸塵器，刮食湖底藻類、青苔，甚至連其他魚類的卵都不放過，每隻琵琶魚一天就可以掠食3000顆卵，更別提現在連數量都多到無法估計，導致原生種魚類無法繁衍，面臨嚴重生態浩劫，議員李建昌及台灣原生魚類保育協會於26日發起「水中滅鼠大作戰」，布下漁網、陷阱等器具，希望藉減少外來種數量，保衛原生種的家園。

李建昌指出，琵琶鼠魚嚴重影響生態平衡，唯有建立明確體制來定期撈捕外來種，才能有效防堵外來種侵害，像琵琶鼠魚生長1年就可以繁殖，1年半身形就可以長到50、60公分，進入一個水域最短不到5個月，就會引發生態浩劫，過去東湖一帶曾經淹過大水，當時滿地都是琵琶鼠魚，可見生態已經受嚴重影響，其中，包括基隆河、淡水河域等都逃不過被侵襲的命運。

張嘉宏表示，現在全台灣的淡水水域，都可以看到琵琶鼠魚，尤其中南部適合生長，災情又更嚴重，琵琶鼠魚的繁殖季是5月到8月，和台灣原生魚種的繁殖期重疊，2者在環境、食物等方面競爭，原生種魚的魚卵遭琵琶鼠魚吃到一顆不剩，並且一隻琵琶鼠魚就能產數千顆卵，長期增生下，數量增加到不可估計，原生種魚根本沒有生存空間。

公園處花卉試驗中心主任宋馥華透漏，政府首度祭出琵琶鼠魚的清撈，未來預計結合民間團體，每年清除2次，並定期追蹤成效，效果不錯就會在北市所有公園推動，公園處日前也在大湖公園和碧湖公園內放置藍色桶子，讓釣客可以把釣起來的琵琶鼠魚丟進去，並派員清理。

湖濱里里長陳尤雪表示，為落實在地保育行動，期盼這次活動不是只有單單一次的宣導，並籲請政府單位，研擬例行性的捕撈活動，這樣才有意義，她也建議公園處可以在藍色桶子上張貼清楚告示，讓釣客清楚用途。

外來種「琵琶鼠魚」強勢入侵，北市公園處在大湖公園和碧湖公園內放置藍色桶子，供釣客把釣起來的琵琶鼠魚丟進去，再由公園處派員清理，圖可見大湖公園周邊有許多釣客垂釣。（吳康瑋攝）

外來種「琵琶鼠魚」強勢入侵，台灣原生魚類保育協會也派員協助佈下魚網及陷阱。（吳康瑋）

外來種「琵琶鼠魚」強勢入侵，台灣原生魚類保育協會也派員協助佈下魚網及陷阱。（吳康瑋）

外來種「琵琶鼠魚」強勢入侵，台灣原生魚類保育協會也派員協助佈下魚網及陷阱。（吳康瑋）

(中時 )