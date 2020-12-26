最高行政法院院長藍獻林即將退休，總統府昨公布由現任最高行政法院庭長吳明鴻接任院長，而吳明鴻是蔡英文總統表姊林美珠的夫婿。國民黨表示，行政法院專門處理「民告官」的行政訴訟，蔡政府可能面臨法院的不利判決、清算在野黨的手段也有機會被法院箝制，若掌控行政法院的個案判決，對蔡政府就是萬無一失，痛批蔡英文完全控制監督力量，獨裁者持續進化。

蔡英文總統昨天特任吳明鴻為最高行政法院院長，而吳明鴻也是蔡英文的「親表姊夫」。國民黨表示，吳明鴻法官的資歷與專業可能有資格擔任，「但絕非唯一人選」，由總統的親戚擔任「終審法院」的院長，尤其行政法院是處理「民眾與政府」糾紛的法院，人民怎麼相信法院是公正的？人民怎麼相信蔡英文不會介入司法？

國民黨強調，司法改革是國人的期盼，建立一個讓人民相信的法院就是「司法改革」重要的目標，蔡英文任命自己的親戚擔任終審法院院長，讓司法改革的努力付諸東流，怎麼改人民都難以相信法院是公正的。

「民進黨全面把控憲政機關」，國民黨痛批，蔡英文在全面執政以來，已經完全把持行政、司法、立法、監察等4權，再兼任民進黨黨主席，成為超越憲法的權力怪獸。

首先，游錫堃擔任立法院長，且民進黨過半，不管在野黨提什麼法案，有利或不利一律封殺；其次，監察院被陳菊執掌，至今對於蔡政府弊案，完全不進行調查，面對醫師蘇偉碩的言論自由遭到侵害的人權事件，陳菊更不聞不問，整個監察院變成最大東廠，不懂監督政府，只會清算在野黨；再者，司法院在許宗力擔任院長以後，所有的釋憲結果都完全傾向蔡政府，要做出違背蔡英文意志的釋憲幾乎不可能。

國民黨指出，大家可以看到，過去蔡英文曾經把大法官叫到官邸責罵、監察院對「曲棍球案」承辦檢察官的大動作清算。而現在蔡英文把手伸向行政法院，行政法院專門處理「民告官」的行政訴訟，民眾對於政府行政，要告上法院，就是要到行政法院進行審理。

國民黨說，未來，蔡政府可能會面臨法院的不利判決、清算在野黨的手段也有機會被法院箝制，如果蔡英文能夠掌控行政法院的個案審判，那對蔡政府來說當然是萬無一失。蔡英文的每一個操作，都是司馬昭之心，路人皆知。就是想要全面把持憲政機關。

國民黨表示，這個由立法院長游錫堃、民進黨立委、監察院長陳菊、司法院長許宗力、最高行政法院院長吳明鴻，再加上透過NCC排除不利民進黨的媒體，構築近乎完美的獨裁體系。獨裁者正在不斷進化，台灣的民主正被蠶食鯨吞，如此重大的民主危機，號召全民一定要勇敢監督執政，全民意志守護民主。

(中時 )