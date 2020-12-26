英國出現新冠肺炎變種病毒引發恐慌，中央流行疫情指揮中心日前宣布，倫敦飛台北的航班減半，27日晚間華航CI82班機搭載120名旅客從倫敦飛抵桃園機場，旅客下機後將搭乘專車前往集中檢疫處所，全程不會與其他旅客接觸。

由於英國出現新冠肺炎變種病毒引發恐慌，歐洲各國紛紛祭出禁航令以防止病毒入侵，雖然台灣並未禁止英國航班回台，但中央流行疫情指揮中心日前宣布，23日起14天內有英國旅遊史的入境旅客，將全面集中檢疫。此外，倫敦飛台北的航班減半，機組員也須居家檢疫14天，所有入境旅客在檢疫期滿前還需再採檢，以防萬一。

機場公司表示，華航CI82班機搭載120名旅客，是目前預報自英返台入境旅客數最多的班機，為加強防疫措施，旅客下機後將直接進入一旁的候機室，完成入境檢疫電子申報後，隨即安排以梅花座方式，分乘6輛遊覽車前往集中檢疫處所，全程不會與其他入境旅客接觸。

考量日後還有更多的旅客從英國返台，機場公司已和衛福部疾管署、移民署、航警局、關務署臺北關、動植物防檢局及航空公司等單位合作，務必讓邊境防疫滴水不漏。

＃新冠肺炎＃桃園機場＃華航＃英國＃變種病毒

(中時 )