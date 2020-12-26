於60年代開業的台北華國大飯店，是位於林森北路上的老字號飯店，於今年9月時將已有22年歷史的牛排館停止營業，轉型為高級鐵板燒餐廳重新出發。

A5松阪和牛。(圖／台北華國大飯店提供)

找來有近40年鐵板燒經驗的阿興師（曾懷永）領軍，曾經是犇鐵板燒及Oui56法式鐵板燒・鍋物的明星主廚，對於食材品質講究，使用煎、炒、悶、燒等技法，將日本A5近江和牛、A5松阪和牛、美國老饕勒眼眉、頂級沙朗牛排、紐西蘭羊小排、西班牙伊比利豬等珍饌肉品，或是南非活鮑魚、匈牙利A級鴨肝、伊勢活龍蝦，及澎湖野生明蝦等生鮮海產，展現食材的鮮美滋味。

牛排館改裝成鐵板燒餐廳。(圖／台北華國大飯店提供)

品質極佳的A5和牛，在主廚的巧手之下，外層酥脆，內層卻如同鮪魚肚般鮮嫩，簡單搭配細鹽與黑胡椒，稍稍咀嚼就入口即化；以沙朗做成的超嫩薄燒肉片，不但可以品嘗原味，也會將肉片捲起花蓮剝皮辣椒與肥美鵝肝，迸發令人驚豔的雙重美味：南非四頭活鮑魚先以鐵板現蒸，展現鮮美Ｑ彈，而一般人因不會處理而捨棄的鮑魚肚，亦會將之切碎炒製，加入白酒、檸檬及醬汁，完全不浪費；伊勢活龍蝦以特調奶油醬提味、加水，悶入鐵板蓋中，經過精準鐵板溫度控制，吃起來蓬鬆細緻。

桃膠銀耳海鮮湯。(圖／台北華國大飯店提供)

styletc記者大力推薦的還有「桃膠銀耳海鮮湯」，將燉煮10小時以上的老母雞湯底，加入桃膠經24小時煮化，再加入黃金草、桃膠顆粒與澎湖鮮石斑，湯體富含香醇膠質卻清爽不膩。而餐後的手工甜點每日現場製作，也是一場有趣的鐵板秀，以鐵板檯現煎鬆軟綿密的舒芙蕾或熔岩巧克力，搭配特選荷蘭鮮乳冰淇淋，若是師傅心血來潮，還會加碼將帕馬森起司在鐵板上捲出薄如蟬翼的脆片請客人品嘗，新奇好吃又有趣。

(中時新聞網)