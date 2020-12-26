台中市親子閱讀協會指導受助家庭手作涼拌米線、春捲等東南亞美食。（台中市社會局提供／王文吉台中傳真）

台中市愛心食物銀行豐原站26日發放民生物資，並舉辦東南亞文化推廣活動，邀請受助戶體驗手作涼拌米線、春捲，與社區民眾交流異國美食。食物銀行豐原站承辦單位五天門慈善協會事先募集耶誕禮物，邀請受助家戶現場抽獎、拆開驚喜，場面歡樂溫馨。

台中市親子閱讀協會指導受助家庭手作涼拌米線、春捲等異國料理，透過美食嚐鮮，搭起社區居民與東南亞新移民的橋樑。台中市議員張瀞分、陳清龍、陳本添、王朝坤，及豐原區區長洪峰明也到場推廣東南亞文化及美食。

社會局局長彭懷真表示，台中市食物銀行目前有3家實體店面、34個發放站，每月最後一個星期六發放物資。豐原區發放站位於陽明市政大樓內，由五天門慈善協會承接服務，協會規模不大，卻有強大的能量，盡心照顧山線每個轄區，每月約有500個家戶受到扶助。

彭懷真強調，愛心食物銀行的理念是救貧、濟貧，除援助經濟弱勢家庭短期日常生活所需食物及物資，更連結資源舉辦多元活動，如敬老月發放日結合義剪、身障月發放日舉辦身障輔具體驗、耶誕節推廣東南亞文化等，受助家戶參與過程，增進家人親情交流。

食物銀行受助家戶孩童用注音文寫下耶誕願望「希望有穩定收入」，貼心懂事，令人動容。（台中市社會局提供／王文吉台中傳真）

食物銀行受助家戶孩童在耶誕樹上掛祈願卡片。（台中市社會局提供／王文吉台中傳真）

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