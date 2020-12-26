美式足球NFL耶誕大戰出現百年一見的鏡頭，聖徒隊明星跑衛卡馬瑞(Alvin Kamara)對戰維京人隊跑出單場6次達陣！卡馬瑞是聯盟成立101年以來第2位達成此項壯舉的人，第一次要追溯到1929年的尼弗斯(Ernie Nevers)，距離今日91年。

卡馬瑞6次跑步達陣全是走中路突破，穿越對手層層防線。他跑出個人新紀錄的單場155碼，光是第一次達陣就衝了40碼。卡馬瑞說：「這太瘋狂了。幫忙擋人的進攻鋒線貢獻最大，我其實沒做什麼。我追求的不是個人紀錄，球隊的成功就是個人的成功。」達陣一次至少6分，終場聖徒隊52比33大獲全勝。

在今日之前，有3位前輩達成單場6達陣，但是6次都用跑步達陣的只有尼弗斯與卡馬瑞。傳球達陣是由四分衛發動攻擊，不過跑步達陣就全看跑衛的本事以及隊友掩護了，不會列入四分衛的紀錄。

聖徒隊第4節有一次1碼達陣的機會，但總教練培頓(Sean Payton)把卡馬瑞換下休息，改派希爾(Taysom Hill)進攻達陣。如果這次機會讓給卡馬瑞，他就可以成為單場7次的唯一人物。希爾賽後對卡馬瑞有點抱歉，卡馬瑞說：「沒關係啦，大家應該平分戰功。」

(中時新聞網)