日前有網友在「公共政策網路參與平台」提案，希望將國高中上課時間改為9點半到下午5點，發起迄今不到兩周，已累積8591個附議表支持，教育部今(26)日回應，將在兩個月內，與地方政府研擬相關作法。

網友在「公共政策網路參與平台」的提案內容主張，主要是認為，普遍學生睡眠不足，上課時常會有打瞌睡的情況，希望藉此能延緩上課時間，讓學生讀書效率加倍，上課不再容易打瞌睡，精神比較好讀書效率也比較高。

這項提議在12月12日發起，迄今滿兩個星期，已累積8591個附議，並吸引大批網友留言討論；另持反對態度的網友，則在12月23日同樣在「公共政策網路參與平台」提案，國高中生上課時間不宜改動，但目前只累積共217個附議，兩項提案附議人數出現明顯落差。

教育部則表示，根據《公共政策網路參與實施要點》第8點規定，必須在於2個月內，也就是明年2月23日前完成具體回應。

教育部提到，感謝提案人及所有關注此議題的朋友，因這起提案尚涉及地方政府權責，後續將進行連署提案研處。

(旺報 )