離開待了14年的球隊，鍾承祐改披富邦悍將球衣，擔任二軍打擊教練，與昔日教頭洪一中再度重逢，他說：「當初想了半個月才下定決心，確定後也立刻跟洪總聯絡，他跟我說很開心，接下來就一起打拚。」

現年35歲的鍾承祐今年擔任樂天桃猿二軍外野教練，他坦言第一年當教練還是以選手心態去面對，但後來吸取二軍總教練劉榮華的經驗後，了解到訓練更需要有目的性，並針對不同選手需要的東西給予指導。

鍾承祐透露，會轉到富邦是在秋訓結束後沈鈺傑與他聯繫，「他一直邀約希望我過去，我想了大約半個月，後來向桃猿領隊、副領隊提出，其實這這就是一個選擇而已。」

他坦言，待在桃猿這麼多年一定會有感情，但富邦領隊蔡承儒向他解說球隊農場規劃時，覺得有很多不一樣的改變，感覺到他們也想把這個環境弄好，鍾承祐認為，當教練多流動也是好事，「能夠多吸收一些不同的東西，多交流，找出適合不同球員的訓練方式。」

談到今年當教練的心得，鍾承祐說：「今年在二軍，我的方向就是讓二軍選手準備好能上一軍，明年會以同樣方式，主要目的還是讓洪總可以靈活去運用，比較多不同特質去做調度。」他表示，確定後就有打電話跟洪一中報告，「他說，很開心，接下來就一起打拚。」

(中時 )