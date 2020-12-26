真的是囂張至極！台南地院在24日平安夜傍晚發生司法史上首樁在法院內打架事件，據了解，打架雙方均是黑道幫派，當天剛開完牽涉討債糾紛的民事庭後，互看不順眼，在審理庭外互嗆後動手開打，無視地點就在法院，兩派人馬從法院內打到院外，2人被毆傷，警方獲報將6男帶回，雙方人馬一度包圍派出所，最後遭警方驅離。

據了解，台南市1名年約60多歲在賭場有輩分的地方角頭在4、5年前向中部地方人士借款，後積欠4千多萬未還，但該名角頭自認雙方借款只有2千多萬元，雙方於是對簿公堂。

兩派人馬從法院內打到法院外，警方趕赴現場，向在場男子規勸。（圖 ／讀者提供）

24日傍晚，該件追討債務的民事庭在台南地院開庭，台南該名角頭僅帶1名司機，另一方則有多名男子到法院聲援，由於雙方在法庭上就出現意見不合爭執情形，後來走出法庭，雙方又在走廊上起口角，緊接著即大打出手，雙方人馬從法院內打到法院外，警方獲報趕抵帶回6男。

該名台南角頭的手下聽到老大被打消息，隨即趕赴派出所，另一派人馬也有人在派出所外張望關切，一度傳出派出所遭黑幫包圍情事，警方事後將圍觀人群驅離，由於雙方事後不追究傷害罪行為，警方除依違反社會秩序維護法罪裁處6嫌外，也和法院聯繫，日後雙方開庭時將加派警力在法院外維持秩序。

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(中時新聞網)