大陸江蘇鹽城市警局於20日接獲通知，成功逮捕一位冒充富二代的騙徒，發現他不僅靠著修圖技術修出億萬身家，甚至先後交往7位女友，還利用假富二代的身分對店家進行詐騙。

根據《網易新聞》報導指出，一名呂姓男子因為涉嫌假冒富二代身分進行詐騙，遭到鹽城市警局警員逮捕。呂姓男子表示，他是透過修圖軟體，將自己的銀行APP內的資產總額修改到人民幣1.36億（折合新台幣約5.8億元），接著他就透過這個假富二代的身分，先後與7名女子交往，年紀最大的40多歲、最小的24歲。

而呂姓男子整日也花天酒地，入不敷出，缺錢的時候，就前往超商，以自己富二代的身分，誆稱工程項目需要購入大量的高級菸酒，接著再把菸酒變賣轉現花用。

目前警方查出，呂姓男子在此之前犯有多項罪名，曾經涉嫌搶劫、詐騙，有多項前科，目前呂姓男子已移交到報案地無錫宜興警方處理。

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(中時新聞網)