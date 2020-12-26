教育部國教署近年致力協助高級中等以下學校，推動校園關懷動物生命教育計畫。（教育部提供／李侑珊台北傳真）

為宣揚愛護動物、尊重生命的精神，教育部國教署近年致力協助高級中等以下學校，推動校園關懷動物生命教育計畫，鼓勵學校認養流浪動物、開設動保相關社團，並將動保意識融入課程，引導學生學習飼主責任、動物保護、動物福利及生命教育等觀念。參與學校逐年增加，學生們不但細心照顧動物，更發揮巧思，設立動物專屬社群、影片，甚至設計周邊商品，為校園生活增添更多溫馨與色彩。

教育部國教署自106年起推動「補助地方政府及國立暨私立高級中等學校校園關懷動物生命教育計畫」，鼓勵學校申請補助認養校狗、校貓等動物，或開設動保相關社團，參與學校逐年增加，109年度共計120校申請。

國立鳳山高中有8隻校狗，學校除了讓學生學習照顧動物，也鼓勵學生以多元創意的方式參與相關議題，例如成立校狗社群，由學生經營專頁，分享校狗的生活點滴。

由於鳳山高中校狗皆已老邁，為給狗狗們更細心的照顧，學校也成立了動物保護志工團，學生志工們每天排班餵食、餵藥、洗澡、帶校狗看獸醫等工作一手包辦，更會固定開會討論校狗狀況。

鳳山高中有2隻校狗今年過世，學生們還製作回憶海報，寫下對狗狗的思念，也有學生在網路發布自製影片作為紀念。此外，動保志工團今年更舉辦義賣活動，由學生發揮創造力，設計校狗相關商品發售，獲得熱烈回響。

鳳山高中校狗志工團幹部分享感受：「直到校狗離世，才明白珍惜的重要，很感謝能在狗狗生病時好好照顧他們，陪伴他們。」師長們也說，學生除了關心校狗以外，也會主動關心。

校外的流浪動物。因為校內有校狗，讓學生不僅學習如何照顧動物，也認識到對於每個生命都要認真看待，無形中上了一堂珍貴的生命教育課程。

教育部國教署表示，未來將持續推廣關懷動物生命教育計畫，並鼓勵更多學校加入關懷動物、友善動物的行列，學校可結合社會資源與家長的參與，於校園和生活中引導學生探索動物生命的變化與發展，更可鼓勵學生成立相關社團，落實校園關懷動物生命教育，持續深化學生尊重生命的素養。

(旺報 )