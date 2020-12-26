行政院長蘇貞昌（右一）26日在衛福部長陳時中（前右四）陪同下，視察位於新北市新店的烏來檢疫所，並慰問所內的防疫人員。（郭吉銓攝）

行政院長蘇貞昌今（26）日上午視察烏來檢疫所時表示，2020是非常辛苦的一年，但台灣有非常多人默默堅守崗位，才能做好工作。

蘇貞昌說，大家不知還記不記得到成都接回血友病小朋友的護理人員、到武漢接回國人的醫護人員、寶瓶星號追蹤遊客辛苦的工作人員，他們有時出趟任務就20個小時，不吃不喝、不能上廁所，好幾層的防護衣，N95口罩壓出臉上兩道深深的痕跡，在就要過年的這時，大家好好回想，這一年是怎麼過的。

台灣能成為被世界誇讚防疫第一名的國家，正是因為國人齊心合力和許多辛苦在工作崗位的工作人員，所以特別來全台第一間檢疫所，向工作人員致敬、致謝，不止防疫人員，還有維安的警察和更多更多，希望國人同胞知道，防疫成功得來不易。

蘇貞昌說，現在國外第二波疫情又起，英國還有變種病毒，收治更嚴重，所以請國人同胞一定要惜福，同時遵照指揮官的要求，做好所有防疫工作，最好不要到群眾聚集的地方，跨年在家和家人享受親情、看電視就好，如果一定要出入公共場所，一定要戴口罩，現口罩實名制多一片少一塊錢，大家應可以更輕鬆方便做好，維持自己健康、家人安全、國家防疫成功。

媒體詢問因應自英國及春節返國人潮，檢疫所容量是否足夠？蘇貞昌表示，全國防疫場所一直在增加能量，但基於個人隱私的保護及工作上的特性，不能全部公開，請國人諒解，只要記得是多少人的辛苦，你才能安心在家睡覺、工作，所以請大家配合。

行政院長蘇貞昌（右一）26日在衛福部長陳時中（前右三）陪同下，視察位於新北市新店的烏來檢疫所，並慰問所內的防疫人員。（郭吉銓攝）

位於新北市新店的烏來檢疫所，原為行政院主計總處主計人員訓練中心。（郭吉銓攝）

行政院長蘇貞昌（中右）26日視察烏來檢疫所，由衛福部長陳時中（左）陪同，慰問防疫人員辛勞。（郭吉銓攝）

位於新北市新店的烏來檢疫所，原為行政院主計總處主計人員訓練中心。（郭吉銓攝）

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