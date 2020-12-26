確診紐籍機師（案765）自主健康管理期間趴趴走，傳染給廣達集團旗下的女員工，打破台灣連續253天無本土個案，近日相關接觸者採檢結果皆是陰性，對此，中山醫大附設醫院兒童急診科主任謝宗學解釋，疫情沒擴散出去或造成群聚、社區感染，是因為國民的自制力很強，且今天是紐籍醫師案的第一個14天循環，目前皆無疫情傳出，第一關算是通過了。

謝宗學今在臉書粉專「Dr.E小兒急診室日誌」發文分享，最近家人打電話問他，台灣人是不是有什麼特殊體質，怎麼每次新冠肺炎的確診病例進入社區，都沒有擴散出去，或是造成群聚、社區感染的疫情。

謝宗學表示，如果有特殊體質，就不會有這麼多台灣人在國外染病返國後確診，以台灣資訊流通的迅速程度，也不可能蓋牌，而他天天在急診看病，目前也的確沒看到特殊變化，唯一能解釋的大概是國民的自制力很強，境內第二道防線做的確實，多數人仍勤洗手、戴口罩。

謝宗學指出，12月26日是紐籍機師趴趴走最後一天（12月12日） 後的第一個14天循環結束，目前皆沒有疫情傳出，第一關算是通過了，接下來就是將經歷跨年考驗的第二個14天循環，希望也能安全度過。

謝宗學也說，目前政府決定續辦跨年活動，但會升級防疫管控，算是在疫情、經濟活動和比例原則三點中做出平衡，會去參加跨年的民眾，也務必遵守防疫規則。2020年將結束，台灣在國際間打出一場漂亮的勝利！其他國家經濟因疫情蕭條時，我們卻因防疫有成經濟反而空前繁榮，現在的成果印證了他從年初到現在不斷強調「防疫即救國」觀念。

謝宗學呼籲，2021年將至，大家一樣不能鬆懈，要持續堅守勤洗手、戴口罩的個人衛生防護原則，簡單的動作卻能保護生命、健康、和財產，這是目前最棒、報酬率最高的投資了。

(中時新聞網)