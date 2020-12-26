總統蔡英文宣布，明年元旦開放美國萊豬與30月齡以上美牛進口；立法院24日9大行政命令也在民進黨人數優勢下，全數輾壓通過。屏東市40年歷史的肉圓老店老闆吳連得，在店頭懸掛國民黨屏東縣議員黃明賢的反萊豬廣告，稱反萊豬「就是民意」，並表達對日後台灣豬肉價格漲價、小本生意難以吸收的擔憂。

吳連得接受香港媒體《中評社》訪問表示，他今年55歲，從年輕就賣肉圓到現在，每天都會從市場採購新鮮的豬肉再手工製成肉圓；萊豬開放進口，讓他與同行都深感不安，最怕的就是豬肉價格上漲，導致成本增加，像他們這種庶民小店家吃不消。

吳連得直言：「問一百個客人，都沒人要吃萊豬！」吳痛批，蔡政府開放萊豬進口，民間都很反彈、業者也都很緊張，政府不能只要求大家用台灣豬，因為就算有台灣豬標示也不代表真的沒含萊克多巴胺，有沒有確實去驗才是重點；尤其，政府到底有沒有嚴格把關，其實才是大家最想知道的。

談到自己店頭上方懸掛的「拒絕瘦肉精」醒目廣告，吳連得表示，因為他本身就認同反萊豬的理念，所以把版面出租給國民黨掛廣告，他也盼能藉此喚起大眾的關注；廣告迄今已掛兩個星期，獲得許多正面回饋，因為「這就是民意」。

(中時新聞網)