台南市政府教育局推動健康體適能與飲食營養教育，26日趁佳里區仁愛國小舉行64周年校慶活動，與千禧之愛健康基金會安排統一獅球星唐肇廷到場宣導，OPEN小將與小朋友一起跳健康操。
市長黃偉哲一早也現身會場，除祝仁愛國小生日快樂外，也強調校慶與公益活動結合，有別於傳統校慶活動，是新的嘗試，值得肯定。
今年教育局與千禧之愛健康基金會合作，推動宣導代謝症候群及肌少症防治，提倡3D健康生活原則(Do Control, Do Healthy Diet, Do Exercise)，培訓國小3至4年級學童擔任「家庭健康長」，幫助家中長輩學習用「尺」來檢視自身健康，其中佳里區仁愛國小填答率成績名列全國第5名。
唐肇廷現場傳授自己保持健康的方法，除了運動之外，還要吃健康的食物，定期測量腰圍，雖然已是球隊中的大學長，但體能還是一直保持在顛峰狀態。
唐肇廷與市府副祕書長王揚智也進行健康飲食知識大PK，兩人健康常識不相上下，學生健康長也幫現場來賓量測腰圍與小腿圍，校長楊宗穎腰圍數字不理想，學生舉起「不可說」的牌子，引來現場哄堂大笑。
千禧之愛健康基金會董事暨成大醫院家醫部主任吳至行表示，今年基金會教導學童幫忙祖父母量測小腿圍，65歲以上男性若小於34公分、女性小於33公分，代表肌力及肌肉質量可能不足，鼓勵50歲以上民眾牢記「腿圍三三四 行動自由適」以提早養肌預防肌少症。
(中時 )
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