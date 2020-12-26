發生在20年前的歸仁雙屍命案震驚台灣社會，原遭判死刑的謝志宏在關押18年多的日子經過不斷上訴，今年6月終獲判無罪定讞，台南高分院裁定以每天3500元作為冤獄賠償，共需國賠2319萬9000元，這與謝男律師團聲請的國賠補償金額差了1000多萬，謝的律師已表明將上訴。

冤獄賠償最高可以每天5000元補償，法院卻判賠每天3500元，謝志宏總計關押6834天，若以前者計算，共計可獲3417萬元，與法院判賠2319萬9000元，兩者相較差了1000多萬元。

謝志宏的律師團表示，謝志宏未滿21歲開始蹲死牢，遭關押6000多天，共18年多，獲判無罪定讞時已40歲，人生最精華年紀都在牢內度過，身心與財產都遭到巨大損害，理應以每日5000元最高補償金額計算。

台南高分院認為，謝志宏及其辯護人在訴訟上對請求人有利事實主張及證據調查的聲請尚有前述忽略之處，因此判決以每日3500元計算。

謝志宏律師團表示不滿判決，主張謝男確定無罪定讞，法官卻指謝與律師在辯護過程中也有責任，是把調查相關責任推給被告，非常不公平，一定會上訴爭取權利。

(中時 )