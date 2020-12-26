繼旅日投手陳冠宇之後，旅美重砲捕手吉力吉撈．鞏冠（朱立人）也表態明天將投入選秀，由於與味全龍隊總教練葉君璋有師徒情誼，明年會先於味全龍隊自主培訓，季中投入選秀，預計會是各隊首輪鎖定的目標。

王建民帶領豪華教練團在彰化進行「BE HEROES棒球訓練營」，吉力吉撈．鞏冠就在教練團之中，他今日表示在印地安人期間曾接受葉君璋指導，雙方保持不錯情誼，「跟著葉老師（葉君璋）一起討論哪裡可以加強、可以進步，跟他也熟悉，他比較敢直接給我意見，不會讓我覺得不好意思去請教。」吉力吉撈．鞏冠透露他在剛轉練捕手時，曾接受葉君璋指導1、2年。

鞏冠自2014年赴美發展，最高層升上3A，去年在2A出賽60場比賽，敲48安、5轟、25分打點、打擊率2成29的成績，過去曾在2017、2018年連2年繳出雙位數全壘打成績，具有長程砲火能力。

今年由於新冠肺炎疫情影響，小聯盟賽事全面取消，吉力吉撈．鞏冠表示自己整年空白，因此與經紀公司、家人討論後，決定返台發展，「明年會參加選秀，選擇先回台灣，不過回美國是有機會的。」

(中時 )