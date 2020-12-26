一名有5個小孩27歲的江姓年輕爸爸，平安夜在臉書PO文因孩子發燒，沒錢看醫生，要賣嬰兒推車籌錢；卻遭到網友圍剿認為他是詐騙集團，還酸言「沒錢還生這麼多！」好心網友聯絡台中市行善團協會前往探視伸予援手；市府社會局說，社工25日帶尿布訪視，孩子爸爸說24日已帶小孩就醫，友人也協助連結民間慈善單位提供充足物資。

台中市行善團協會團長張茗富說，這對年輕夫妻育有6、4、3、2歲及6個月的孩子，擠在10幾坪房子，爸爸做防水工程受因疫情影響，每月僅1、2萬收入，他前往探視這名江爸爸；江說機車日前被酒駕撞壞了無錢修復，每天只能搭公車上班，太太在家照顧5個小孩，生活非常辛苦。

江姓爸爸說，這個月因疫情因素工作不穩定，為了小孩只能想辦法，眼見家中柴米油鹽即將見底，家中也無存款。大女兒發燒沒錢掛號看醫生，只能上網拋售兒子用的嬰兒手推車；雖然心中無限不捨，為了孩子只能忍痛割愛，不料卻換來網友酸言酸語。

南屯區愛心菜販夫妻、老闆娘梁艾玲上網看見後，主動聯繫江爸爸，了解事實原因後，轉介行善團協會理事長柯朝枝，隨即指派團長張茗富帶領團員前往訪視；立即啟動馬上關懷活動，募集資源及物資來贈與，期盼這家人能過個平平安安的耶誕節，讓江家一家人感受社會上還是有溫暖的人。

聖誕節當天梁艾玲，特地送店中菜、米、肉等、水餃、悠遊卡，讓江家26日可搭公車去一中街參與愛心活動，並準備5份禮券讓小朋友們可以在一中街愛廣場內購買吃的用的。

針對5子父在網路求助一案。社會局今天表示，此為社會局服務個案，案家領有育兒津貼約9000元，因爸爸工作不穩定影響收入，社工將協助申請急難救助，另外月底會發給案家7000多元家扶扶助金，並視案家狀況評估發放期。

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