百年前的台灣，賈商巨富都會在屋脊鑲上花磚，一片花磚的價格比買一塊地還貴，成為早期富人的身份象徵。如今這番景象罕見，花磚更面臨拆除危機，號稱全台「最窮」博物館長的徐嘉彬，不但打造台灣首座花磚博物館，也號召志同道合的朋友共同搶救、保存台灣無形文化。

徐嘉彬近日上文化總會電台節目《文化ya總會》聊花磚的美麗與危機。他在大學時看到女友老家古厝被拆除的照片而認識花磚，從此一頭栽進花磚世界。

徐嘉彬說，世界各國都有花磚，歐洲和日本的用法較為嚴肅，裝飾在商店或澡堂，而台灣人刻苦耐勞，希望努力被看到，因此把對家族的期待祝福，畫在花磚上並放到最高處點綴。台灣花磚從日本引進，大約在1915～1935年間的花磚都可稱「台灣花磚」，都是手工製作，圖案千變萬化，大多具有「祝福」意涵。

當年女友家的花磚就是用藍寶石的意象圖型繪製，藍色有高貴的意思，製作成幾何圖型祝福家中新生兒。水果及動物也是相當討喜的圖案，尤其是葡萄、石榴代表「多子多孫」，蘋果等於平安，佛手柑和蝙蝠則有「福氣」的意思。

徐嘉彬說，台灣花磚的特色，是靠釉在高溫中自然流動創造顏色，所以花磚擁有許多複雜圖案，且手工上釉還不能有任何筆觸，考驗匠師功力。一片美麗的花磚從無到有至少要花三個小時，所以價格昂貴，當年一片花磚的價格甚至比買一塊地還貴，但也因手工製程繁複，無法適應社會工業化，台灣花磚開始沒落。

徐嘉彬表示，花磚是台灣國寶、被台灣內化的文化，價值卻鮮為人知，因此他和一群志同道合的伙伴到全台各地古厝搶救花磚，取下花磚後再花兩個月修復，幸好台灣擁有陶瓷重鎮鶯歌，修復過程順利，進一步研究修復技術。

目前台灣花磚博物館的花磚修復技術，讓許多外國人專程到台灣取經，還吸引日本大阪知名SPA業者「SPAWORLD」邀約合作，設計製作5,500片花磚，打造一處花磚空間，並設置電視牆介紹花磚博物館如何保存、發揚花磚文化。日本NHK電視更專題報導，講述台灣花磚是「逆輸入」到日本。

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