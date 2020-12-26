自蘋果iPhone12系列宣布取消隨機附送充電器後，又一家手機品牌跟進效仿。港股上市的大陸手機品牌業者小米在12月28日新機發表會前夕，在其官方微博表示，小米11產品包裝中將取消隨機附送充電器，為「響應科技環保號召」。惟並未如蘋果一樣，連同取消附贈耳機。

香港經濟日報26日報導，小米表示，現時每個人都有很多閒置充電器。不只是個人的困擾，也是環境的負擔。小米深知這一決定可能不被理解，甚至「吐槽」。但在行業慣例和環境之間，是否有更好的解決方案？小米表示，將在12月28日的發表會上揭曉答案。

微博評論中，有網友擔憂小米手機配置高功率快充，支持私有協議，如果不使用專門配備的充電器很難達到最佳效果。如果用戶額外購買，又將承擔更多成本。

報導稱，另據網路上傳出，三星計劃其即將推出的Galaxy S21系列設備，均不附帶電源適配器和耳機。

(工商 )