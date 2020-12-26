蘇貞昌今視察烏來檢疫所。（王揚傑攝）

行政院長蘇貞昌今（26日）上午視察烏來檢疫所，受訪時媒體詢問各地方政府萊豬自治條例不同，是否會要求一致？蘇貞昌表示，食安與防疫是一樣的，要全國一致，千萬不要各自為政亂了套，我們一定會對全國食品安全做到最高要求，包括國外進口，一定從海關到餐桌嚴格把關，過年後，每個上班日還會公布豬肉產品國內每天屠宰量多少、國外進口多少，都會清清楚楚向國人報告，所有標示跟著肉品走，沒有標示會處罰。

蘇貞昌說，雖然進口商有公開承諾不會進口含萊克多巴胺的豬肉，進口的豬肉品也會在包裝上清楚標明不含萊克多巴胺，但政府還是會逐批檢驗、明白標示、嚴格把關，讓國人同胞一目了然，請大家放心。

媒體續問蘇貞昌對某週刊稱總統英文是「民選獨裁」是否恰當？蘇貞昌回應，民選就不可能獨裁，如果獨裁，就不可能有這種可以自由批評。一個新聞自由、言論自由不及格的地方，要來批評人權得到90幾分的國家，這並不適當，所講的也不是事實。

至於數位身分證試辦的新竹市傾向暫緩，因擔心個資外洩的疑慮，蘇貞昌對此表示，對資安有疑慮，他已責成內政部一定要好好溝通，說明清楚，不必貿然推動。

(中時 )